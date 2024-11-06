هاريس تتصل بترامب للإقرار بالهزيمة في الإنتخابات



قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مساء الأربعاء، إن كامالا هاريس اتصلت بدونالد ترامب، لتهنئته على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

ونقلت الصحيفة عن مساعد هاريس قوله إن الأخيرة اتصلت بترامب، الأربعاء، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن نائبة الرئيس "ناقشت أيضا أهمية الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون ترامب رئيسا لجميع الأميركيين".

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن هاريس اتصلت بترامب للإقرار بالهزيمة في الانتخابات.

وستلقي هاريس خطاب اعترافها بالهزيمة أمام أنصارها في وقت لاحق من يوم الأربعاء في واشنطن في جامعة هوارد، جامعتها الأم.

وقال مصدران لرويترز إن نائبة الرئيس الأميركي ستلقي كلمة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء.