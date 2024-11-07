"لا ترامب ولا بايدن سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني".. إليكم ما أعلنه الحوثي!

أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي أن "عملياتنا مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأميركي والبريطاني وكذلك بالعمليات إلى عمق فلسطين المحتلة"، مضيفاً "قرارنا مستمر في التعامل مع عمليات التمويه الإسرائيلية في نقل الملكية للسفن المرتبطة به كما جاء في إعلان الجيش اليمني".