"لا ترامب ولا بايدن سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني".. إليكم ما أعلنه الحوثي!
أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي أن "عملياتنا مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأميركي والبريطاني وكذلك بالعمليات إلى عمق فلسطين المحتلة"، مضيفاً "قرارنا مستمر في التعامل مع عمليات التمويه الإسرائيلية في نقل الملكية للسفن المرتبطة به كما جاء في إعلان الجيش اليمني".
وقال إنه "لدينا في اليمن تجربة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وكذلك المنطقة بكلها، والنتيجة أنه لم يحسم الجبهات في اليمن ولم ينجح في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران".
وشدد على أنه "لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني".
وأشار الحوثي إلى أن "العدو كان يتوقع أنه حسم المعركة مع حزب الله، وتفاجأ بحضور الحزب وتماسكه التام وعملياته الفاعلة والمؤثرة في إطار القيادة والسيطرة"، وتابع: "جبهة حزب الله أتت في مرحلة كان العدو الإسرائيلي يعول فيها على أنه قد أحكم السيطرة على لبنان عسكريا وسياسيا".