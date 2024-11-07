بوتين تعليقاً على انتخاب ترامب: نرغب في استعادة العلاقات الأميركية - الروسية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا ستحقق أهدافها دائما"، مضيفا "إن روسيا لم تكن أبدا البادئ في استخدام القوة، ولكن عند الضرورة، ستتخذ جميع التدابير لحماية البلاد".

وأوضح في كلمة له في منتدى فالداي أن "روسيا أوقفت أكثر من مرة أولئك الذين كانوا يسعون إلى الهيمنة على العالم، وستستمر في ذلك"، وقال: "روسيا ستحمي نفسها والروس، ولا ينبغي لأحد أن يتوهم".



وأشار بوتين إلى أن "دول الناتو أرغمت روسيا وحققت ما أرادت منذ بداية الصراع في أوكرانيا"، مضيفا "حتى بين أعضاء الناتو، هناك أولئك الذين يظهرون اهتمامًا بالعمل بشكل وثيق مع البريكس".



وأكد بوتين أن "عقوبات الغربية ضد روسيا لم يكن لها أي تأثير"، وتابع: "تيار السياسة العالمية يتجه في الاتجاه المعاكس لتطلعات الغرب".



وقال: أهنئ دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية ورغبته في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام".



وأضاف الرئيس الروسي "لا أعتقد أنه من الخطأ إجراء اتصال مع ترامب"، وتابع: ‏"نحن مستعدون للحديث مع ترامب".