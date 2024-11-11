بعد إقالة غالانت.. إستقالة مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، الإثنين، باستقالة مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية، اللواء إيال زامير.

وقالت الصحيفة: "استمرار الاضطرابات في وزارة الحرب بعد إقالة غالانت".

وأضافت: "أبلغ مدير عام وزارة الحرب اللواء إيال زامير وزير الحرب الجديد بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية".

وتابعت: "طلب وزير الحرب الجديد من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له".

ووفق الصحيفة، فقد أعرب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقديره لعمل زامير.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال يوآف غالانت، الثلاثاء، قائلا إنه فقد الثقة فيه.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في القدس ضد إقالة غالانت.