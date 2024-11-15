أوامر تجنيد لـ 7000 من "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي

وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن "أوامر التجنيد سيتم إرسالها على دفعات بدءاً من الأحد، وبناء على اعتبارات الجيش الإسرائيلي".وجاءت موافقة كاتس بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "يخطط لإصدار ألف أمر تجنيد جديد للرجال الحريديم المؤهلين، الأحد، كجزء من 7 آلاف أمر سيصدرها خلال مدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع".بحسب وزارة الحرب فإن "هدف التجنيد هو تمكين دمج الحريديم في الجيش الإسرائيلي، لتخفيف العبء عن الجنود والاحتياطيين".وأكد كاتس أنه "ينوي إجراء مناقشة معمقة مع جميع الأطراف ذات الصلة، من أجل "تعزيز حل متفق عليه".