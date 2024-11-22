أدوارد غابريال لـ الجديد: تم إحراز تقدم واسع في المفاوضات وربما يكون هناك اتفاق عاجلاً وليس آجلاً

مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الجديدة في البسطة الفوقا تبعد 50 مترًا عن الاستهداف السابق

مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الجديدة في البسطة الفوقا تبعد 50 مترًا عن الاستهداف السابق