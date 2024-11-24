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عربي و دولي

بايدن يشيد باتفاق كوب 29 لمكافحة المناخ رغم الانتقادات من الدول النامية

2024-11-24 | 01:17
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بايدن يشيد باتفاق كوب 29 لمكافحة المناخ رغم الانتقادات من الدول النامية
بايدن يشيد باتفاق كوب 29 لمكافحة المناخ رغم الانتقادات من الدول النامية

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن باتفاق كوب 29 باعتباره "خطوة مهمة" في مسار مكافحة الاحترار المناخي، وذلك في وقت تعرض فيه الاتفاق لانتقادات حادة من المجموعة الأفريقية التي وصفته بـ"الضعيف جدا والمتأخر جدا" فيما يتعلق بالالتزامات المالية.

وفي قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 29) التي انعقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، اتفقت دول العالم على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة تداعيات تغير المناخ. هذا الاتفاق جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة ويهدف إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقع أن يكون الأشد حرارة على الإطلاق.

وقد عبّر بايدن عن اعتزازه بالاتفاق، مؤكداً أنه "خطوة مهمة" نحو مكافحة الاحتباس الحراري، ومتعهداً بأن تواصل بلاده دعم هذه الجهود على الرغم من الشكوك التي أثارها سلفه دونالد ترامب حول التغير المناخي. وأوضح "قد يسعى البعض إلى إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم أو إلى تأخيرها، لكن لا أحد يستطيع أن يعكس هذا المسار".

من جهته، وصف المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ فوبكه هوكسترا، الاتفاق بأنه "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي، مشيراً إلى أن الدول عملت بجد لضمان توفير مزيد من الأموال، قائلاً: "نعتقد أن هذا الهدف طموح وواقعي وقابل للتحقيق".

وصف الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل, الإتفاق بأنه "بوليصة تأمين للإنسانية"، معتبراً أنه سيستمر في دعم طفرة الطاقة النظيفة وحماية الأرواح.

رغم ذلك، كانت هناك ردود فعل متباينة. فقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في التوصل إلى نتائج أكثر طموحاً، قائلاً: "أدعو الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء عليه".

وفي المقابل، واجه الاتفاق انتقادات حادة من الدول النامية، حيث اعتبرت بعض الدول مثل المجموعة الأفريقية أن الالتزام المالي "ضعيف جدا ومتأخر جدا". وأعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية علي محمد عن أسفه تجاه الالتزام المالي، مؤكداً أن "التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جدا وغير واضح من حيث التنفيذ".

من جانبها، انتقدت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا الاتفاق، قائلة "إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري"، مؤكدة أن "التحديات التي نواجهها ضخمة ولا يمكن معالجتها بهذه الطريقة".
بايدن يشيد باتفاق كوب 29 لمكافحة المناخ رغم الانتقادات من الدول النامية

عربي و دولي

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وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها.

وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية.

وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.

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