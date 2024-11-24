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عربي و دولي

بدلاً من الليطاني.. باحث إسرائيلي ينصح بالسيطرة على تلال واقعة بعمق 10 كلم داخل لبنان

2024-11-24 | 11:56
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بدلاً من الليطاني.. باحث إسرائيلي ينصح بالسيطرة على تلال واقعة بعمق 10 كلم داخل لبنان
بدلاً من الليطاني.. باحث إسرائيلي ينصح بالسيطرة على تلال واقعة بعمق 10 كلم داخل لبنان

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن البروفيسور "أميتسيا بارام" الباحث في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة حيفا، قوله أنه "من الأفضل أن نكتفي بالاستيلاء على التلال التي تصل إلى مسافة 10 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية.

كلام الخبير الاسرائيلي جاء رداً على سؤال حول "امكانية تقدم القوات الاسرائيلية على بعد 30 كلم من الحدود حيث نهر الليطاني الذي يتمتع بميزة طوبوغرافية وقيمة تكتيكية كبيرة".

وقال الخبير إن "كل خطوة إلى الأمام قد تكلفنا خسائر فادحة، لذلك في رأيي، من الأفضل أن نكتفي بالاستيلاء على التلال التي تصل إلى 10 كيلومترات من الحدود، باستخدام القوة الجوية على نطاق واسع".

ووفقاً لبارام، فإن القتال فإن "الجهد البري هو الجزء الأصعب، لأنه يتطلب تكاليف باهظة في شكل خسائر في صفوف الجنود الشباب".

وأضاف إن "التقدم في عمق لبنان، حتى نهر الليطاني، سيكون له ثمناً باهظاً، سواء من حيث الروح المعنوية أو من حيث الخسائر البشرية (..) كلما تعمقنا في لبنان، كلما ارتفع التكلفة، ولكن إذا لم يكن هناك خيار، فهذا احتمال قد يتحقق".
بدلاً من الليطاني.. باحث إسرائيلي ينصح بالسيطرة على تلال واقعة بعمق 10 كلم داخل لبنان

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