باحث إسرائيلي يلوّح الى إمكانية مهاجمة منشآت الدولة اللبنانية

قال البروفيسور أميتسيا بارام الباحث في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة حيفا أنه "إذا لم تسفر العمليات العسكرية الإسرائيلية القائمة حالياً عن نتائج، قد تضطر إسرائيل إلى مهاجمة منشآت الدولة اللبنانية نفسها".

ونقلت صحيفة معاريف عن بارام قوله إن "إسرائيل تتعامل مع الحرب في لبنان مثل جراح يحاول القضاء على السرطان دون قتل المريض، حزب الله هو السرطان، ودولة لبنان هي المريض، وعلينا أن نجد وسيلة لإيذاء حزب الله دون تدمير لبنان بالكامل"، على حد تعبيره.



وحذر الباحث الإسرائيلي من أنه "إذا لم تسفر الحلول القائمة عن نتائج، فقد تضطر إسرائيل إلى مهاجمة منشآت الدولة اللبنانية نفسها"، لكنه أضاف: "هذه مرحلة لا أود الوصول إليها، لكنها قد تصبح ضرورية إذا استمر التهديد".