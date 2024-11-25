بن غفير لنتنياهو: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير!

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بعد أنباء عن التوصل إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.