بن غفير لنتنياهو: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير!
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بعد أنباء عن التوصل إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتبر بن غفير أن "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير وإهدار فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله"، وفق وصفه.
وتوجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً إنه "لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق"، مطالباً إياه بالاستمرار بالحرب حتى تحقيق ما يسميه بـ"النصر المطلق".
وأضاف أن "إسرائيل يجب أن ترفض وقف إطلاق النار لأن حزب الله ضعيف ويتوق لوقف الحرب"، بحسب وصفه.