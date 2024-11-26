حرب مسيّرات مشتعلة.. إسقاط 76 روسية و39 أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.



وأوضح البيان أن الطائرات دُمرت فوق مقاطعات روستوف، بريانسك، بيلغورود، كورسك، أوريول، فورونيغ، والقرم. وأضافت الوزارة أن الهجمات كانت محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة.



من جهة أخرى، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت هجمات مسيرة ليلية كبيرة تسببت في أضرار بالمباني والمنشآت الحيوية، فيما أسقط الجيش الأوكراني 76 طائرة مسيرة من إجمالي 188 طائرة أُطلقت.