هوكستين عن اتفاق وقف إطلاق النار: لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006

واضاف المبعوث الاميركي في حديث لقناة الجزيرة القطرية : "لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006 عند انتهاء الحرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملا".

وتابع:"يجب تطبيق كل بنود ومبادئ القرار 1701 مع آلية للمراقبة تضمن ذلك"، آملاً بـ "أننا سننهي عبر الاتفاق كل العنف الذي عرفته هذه المنطقة منذ عقود".

واشار هوكستين الى ان "آلية المراقبة لوقف إطلاق النار تتأسس الآن وتعمل على منع حصول أية خروقات"، وقال: "لن ننشر قوات أميركية في لبنان بل سنقدم دعما للجيش اللبناني".

وتابع ان "للجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي"، موضحاً "سنعمل مع السلطات اللبنانية للتأكد من قدرتها على التعامل مع الاحتياجات الأمنية المتعددة"