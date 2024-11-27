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عربي و دولي

هوكستين عن اتفاق وقف إطلاق النار: لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006

2024-11-26 | 19:17
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هوكستين عن اتفاق وقف إطلاق النار: لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006
هوكستين عن اتفاق وقف إطلاق النار: لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006

شدد المبعوث الأميركي آموس هوكستين تعليقاً على ان "وقف إطلاق النار في لبنان هو وقف دائم ينهي الأعمال العدائية".

واضاف المبعوث الاميركي في حديث لقناة الجزيرة القطرية : "لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006 عند انتهاء الحرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملا".

وتابع:"يجب تطبيق كل بنود ومبادئ القرار 1701 مع آلية للمراقبة تضمن ذلك"، آملاً بـ "أننا سننهي عبر الاتفاق كل العنف الذي عرفته هذه المنطقة منذ عقود".

واشار هوكستين الى ان "آلية المراقبة لوقف إطلاق النار تتأسس الآن وتعمل على منع حصول أية خروقات"، وقال: "لن ننشر قوات أميركية في لبنان بل سنقدم دعما للجيش اللبناني".

وتابع ان "للجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي"، موضحاً "سنعمل مع السلطات اللبنانية للتأكد من قدرتها على التعامل مع الاحتياجات الأمنية المتعددة"

هوكستين عن اتفاق وقف إطلاق النار: لا نريد تكرار ما حدث سنة 2006

عربي و دولي

هوكستين

حزب الله

جنوب لبنان

1701

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فرنسا عن إمكانية إعتقال نتنياهو: "بعض القادة" لديهم حصانة

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فرنسا عن إمكانية إعتقال نتنياهو: "بعض القادة" لديهم حصانة
04:12

فرنسا عن إمكانية إعتقال نتنياهو: "بعض القادة" لديهم حصانة

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكان تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

04:12

فرنسا عن إمكانية إعتقال نتنياهو: "بعض القادة" لديهم حصانة

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكان تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

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