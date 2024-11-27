بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن "واشنطن ستبذل جهدا مع الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".