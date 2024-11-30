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عربي و دولي

تظاهرات حاشدة في مدن أميركية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

2024-11-30 | 02:47
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تظاهرات حاشدة في مدن أميركية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
تظاهرات حاشدة في مدن أميركية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

شهدت عدة مدن أميركية تظاهرات حاشدة، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وعبر النشطاء عن غضبهم من استمرار حرب الإبادة التي تقودها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، منذ تشرين الأول 2003، مستغلين يوم التسوق الأهم في الولايات المتحدة "Black Friday" للتظاهر داخل المجمعات، والمراكز التجارية، عبر رفع العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة باستمرار الحرب، في الواجهات الداخلية لهذه المجمعات.

كما اعتصم العشرات من النشطاء أمام المحال التجارية الشهيرة أمثال "Macy's" و "Best Buy"، لمحاولة حث المتسوقين على مقاطعة الشركات الأميركية للضغط على ادارة الرئيس جو بايدن بوقف الحرب في غزة، حيث تمكنوا من اغلاق عدد من مراكز التسوق في بوسطن، ودالاس، ونيويورك.

في الوقت ذاته، تمكن النشطاء يوم أمس الأول من تعطيل "الكرنفال السنوي" في نيويورك، لمناسبة عيد الشكر، عبر قطع الطريق امام المشاركين في المسيرة الاحتفالية، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وايصال رسائل تكشف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.

تظاهرات حاشدة في مدن أميركية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

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