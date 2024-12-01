وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري

وقال ساعر في مؤتمر صحفي، إنه لا يريد أن تتخذ إسرائيل أي جانب في هذه المسألة، موضحًا أنه لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن حركة حماس الفلسطينية أظهرت "مرونة أكبر"، بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

كما أضاف: "هناك مؤشرات بشأن وقف إطلاق النار مع "حماس"، وقد نرى درجة أكبر من المرونة من جانبهم، وفي رأيي، سنعرف في الأيام المقبلة".

وأكد ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما، مضيفًا: "آمل أن ننجح في المضي قدما".