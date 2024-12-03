وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس: إذا انهار وقف إطلاق النار في الشمال سنتحرك بقوة ولن نفرق بين لبنان وحزب الله

وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى جنوب لبنان وتهديد سكان الشمال وعلينا مواصلة الرد بشكل حاسم على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من الجانب اللبناني