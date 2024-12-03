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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على سلمان نمر جمعة.. فمن يكون؟

2024-12-03 | 10:48
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الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على سلمان نمر جمعة.. فمن يكون؟
الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على سلمان نمر جمعة.. فمن يكون؟

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس بأن القوات الإسرائيلية قد تمكنت من القضاء على "موفد حزب الله لدى الجيش السوري"، سلمان نمر جمعة، في دمشق، وأوضح البيان أن هذه العملية تمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

كما أضاف البيان أن "النظام السوري يدعم حزب الله ويسمح له باستخدام الأراضي السورية لنقل وسائل قتالية إلى لبنان، مما يشكل تهديدًا للأمن في كل من سوريا ولبنان، وأن جمعة كان يشغل أدوارًا رئيسية داخل المنظومة العسكرية السورية لصالح حزب الله، كما كان له دوراً محورياً في نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، خصوصًا خلال حرب "السيوف الحديدية".
وأشار البيان إلى أن جمعة "كان يعتبر من الشخصيات البارزة في حزب الله، حيث تولى العديد من المناصب في المنظمة، خاصة في الساحة السورية. من بين هذه المناصب، كان مسؤولًا عن العمليات في مقر دمشق التابع لحزب الله، وفي السنوات الأخيرة تم تعيينه موفدًا لحزب الله لدى الجيش السوري، مما جعله حلقة وصل بين حزب الله والجيش السوري. كما أضاف البيان أن جمعة كان يتمتع بعلاقات قوية مع كبار المسؤولين السوريين"
وفي الختام، أكد الجيش الإسرائيلي أن القضاء على جمعة يشكل ضربة كبيرة لحزب الله ولعلاقته بالنظام السوري، كما أنه يساهم في الحد من تعزيز موقع حزب الله في سوريا.
الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على سلمان نمر جمعة.. فمن يكون؟

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

حزب الله

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