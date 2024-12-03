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عربي و دولي

أحكام عرفية وتعليق السياسة.. ماذا يحصل في كوريا الجنوبية؟

2024-12-03 | 11:30
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أحكام عرفية وتعليق السياسة.. ماذا يحصل في كوريا الجنوبية؟
أحكام عرفية وتعليق السياسة.. ماذا يحصل في كوريا الجنوبية؟

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر غير معلن عنه في وقت متأخر من الليل، قائلاً إن "هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من القوات الشيوعية".

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها، واستشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية".

وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة، الثلاثاء، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.

بدوره، ندد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، معتبراً إياها خطوة "غير قانونية"، داعياً المواطنين إلى التجمع في البرلمان احتجاجاً.

وقال لي إن "قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل"، مضيفاً في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية، أنا ذاهب إلى هناك أيضاً".
أحكام عرفية وتعليق السياسة.. ماذا يحصل في كوريا الجنوبية؟

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