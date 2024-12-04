الأردن يتسلم جثماني منفذي عملية البحر الميت

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة: "إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن".

أضاف: "بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم تسلم الجثتين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما في المملكة".

وكان قواس وأبو غزالة نفذا في 18 تشرين الاول الماضي عملية إطلاق نار بعد أن دخلال من الأردن الى جنوب البحر الميت، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وكانت أفادت إذاعة جيش الإحتلال حينها بأن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوب البحر الميت، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية في حينها إن "المسلحين عبروا الحدود من الأردن سيرا على الأقدام وهم يرتدون الزي العسكري."

اما القناة 12 الإسرائيلية فأشارت الى ان هناك تحقيقا أمنيا في احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين، ونفى الجيش الأردني مزاعم وسائل الإعلام العبرية.

