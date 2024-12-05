الكرملين: روسيا ترحب بأي وساطة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للترحيب بجميع جهود الوساطة".

كما أكد بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.

وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد مما سمته "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).