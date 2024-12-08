بالفيديو- رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي: مستعد لتسليم السلطة

قال رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي فجر اليوم إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان فصائل المعارضة اسقاطنظام الرئيس السوري بشار الأسد .



بعد دخول فصائل المعارضة إلى العاصمة، أعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع فيسبوك أن "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم (...) ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري. ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".



وأكّد الجلالي "سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي اجراءات للتسليم".

رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي : مستعد لتسليم السلطة pic.twitter.com/pOOfT2C1iv — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024