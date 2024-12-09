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عربي و دولي

بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا

2024-12-09 | 15:38
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بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا
بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا

أظهر شريط فيديو مصور من سجن صيدنايا العثور على جثث متحللة في اكياس متحللة فيما يعتقد بأنه جرى اذابتها بمادة الأسيد

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بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا

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سجن صيدنايا

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