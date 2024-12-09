بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الثلاثاء بعد تأجيلها مرات عدة مع استخدام رئيس الحكومة وأوساطه كل الإمكانات القانونية الممكنة لتأخير هذا الاستحقاق.
توغل الجيش الإسرائيلي عسكريا في سوريا، الثلاثاء، لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا جنوب غرب دمشق وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.
حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء من أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة لن "تفضي إلى أي فائز" على ما ذكر الاعلام الرسمي قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الشهر المقبل.