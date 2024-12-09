بالفيديو - جثث متحللة بالأسيد في سجن صيدنايا

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء من أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة لن "تفضي إلى أي فائز" على ما ذكر الاعلام الرسمي قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الشهر المقبل.



