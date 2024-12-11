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عربي و دولي

سوريا: ما الذي أشعل شرارة دير الزور وما حدث؟

2024-12-11 | 02:13
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سوريا: ما الذي أشعل شرارة دير الزور وما حدث؟
سوريا: ما الذي أشعل شرارة دير الزور وما حدث؟

شهدت دير الزور شرقي سوريا تطورات سريعة خلال الساعات القليلة الماضية، مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المدينة وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، انسحاب "قسد" من دير الزور ومن جميع مواقعها المحيطة بالمدينة، لصالح فصائل المعارضة المسلحة.

وأوضح المرصد أن قوات "قسد"، وهي فصائل أغلبها كردي مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمركزت في 7 قرى كانت تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.

ماذا حدث؟

قال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية سيرت إلى جانب التحالف الدولي مسيّرات في سماء ريف دير الزور الشرقي، بعد انشقاق أحد قادة مجلس هجين العسكري.

وأعلن القيادي في الجلس العسكري أبو الحارث الشعيطي، انشقاقه عن قوات سوريا الديمقراطية ودعمه الكامل لفصائل المعارضة المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام.

كما أكد الشعيطي في بيان دعم المجلس العسكري لمواصلة التصدي لأي تهديدات تتعرض لها المنطقة

وتأتي هذه التطورات في ظل الانقسام بين المسلحين الموالين لعملية الفصائل المسلحة و"قسد".

وحسب المصدر ذاته، فقد انقسم الأهالي في مدينة دير الزور التي دخلتها "قسد" تزامنا مع سقوط نظام الأسد، بين مؤيد ومعارض لها.

وتظاهر المئات من أهالي المدينة خلال الأيام الماضية، للمطالبة بخروج "قسد" ودخول الفصائل المعارضة إلى المدينة، وتطورت المظاهرات لاشتباكات مسلحة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق المرصد.

سوريا: ما الذي أشعل شرارة دير الزور وما حدث؟

عربي و دولي

دير الزور

قسد

سوريا

فصائل المعارضة

أبو الحارث الشعيطي

سوريا

بشار الأسد

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