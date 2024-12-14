نعيم قاسم: حزب الله خسر الإمداد عبر سوريا.. ماذا عن وقف النار؟

أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن "المقاومة انتصرت لأن العدو الإسرائيلي لم يحقق هدفه الأساسي بالقضاء على حزب الله".





وأشار قاسم إلى أن "إسرائيل اضطرت إلى قبول اتفاق وقف النار بعدما أدركت أن أفق مقاومة حزب الله مسدود"، موضحاً أن "الإتفاق يهدف فقط لوقف العدوان وهو مرتبط بمنطقة جنوب نهر الليطاني فقط".



وأكد قاسم أن "المقاومة لا تربح بالضربة القاضية بل بالنقاط، والطبيعي أن تكون هناك خسائر في بعض الجولات ولكن الأهم هو استمرارية المقاومة".



كما أضاف "لولا صمود المقاومين في الجنوب لكانت إسرائيل قد وصلت إلى بيروت وبدأت بالتوطين"، مشيراً إلى أن "المقاومة، إلى جانب الجيش والشعب، صمدت ودفعوا العدو الإسرائيلي إلى الخارج".



في سياق آخر، تحدث قاسم عن الوضع في سوريا قائلاً: "سقط النظام في سوريا على يد قوى جديدة، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد استقرار الوضع"، معرباً عن أمله في أن يكون خيار الحكم الجديد في سوريا مبنياً على مصلحة البلدين.



وأوضح قاسم أن "حزب الله خسر في المرحلة الحالية طريق الإمداد عبر سوريا، لكن هذا أمر يمكن أن يتغير مع مرور الوقت".