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عربي و دولي

بوتين: سقوط الأسد لا يشكل "هزيمة" لروسيا

2024-12-19 | 06:08
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بوتين: سقوط الأسد لا يشكل &quot;هزيمة&quot; لروسيا
بوتين: سقوط الأسد لا يشكل "هزيمة" لروسيا


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يلتق الرئيس السوري السابق بشّار الأسد منذ لجوئه إلى روسيا بعد الإطاحة به في مطلع كانون الأول الجاري،

لكنه قال إنه "عازم" على مقابلته، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير ردا على سؤال من صحافي أميركي "لم ألتق الرئيس الأسد بعد منذ وصوله إلى موسكو، لكنني عازم على أن أفعل. سأتحدث معه بالتأكيد".
كما اكد بوتين أن الإطاحة بالأسد ليس "هزيمة" لموسكو، معتبرا أن الجيش الروسي الموجود في سوريا منذ عام 2015 "حقق هدفه".
وقال "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك". 
واضاف "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".
وفي سياق آخر أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للقاء نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب "في أيّ وقت"، في ظلّ تكهّنات كثيرة عن مفاوضات محتملة للسلام في أوكرانيا.
وقال "لا أعلم متى سأراه. فهو لم يقل شيئا في هذا الخصوص. ولم أكالمه منذ أكثر من أربع سنوات. وأنا مستعدّ لذلك، في أيّ وقت".
بوتين: سقوط الأسد لا يشكل "هزيمة" لروسيا

عربي و دولي

بوتين

بشار الأسد

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بوتين: روسيا تدخلت عسكريا في سوريا لمنع نشوء كيان إرهابي فيها

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تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، الذين تستوجب أوضاعهم إنجاز تسوية للمغادرة، ويصادف موعد إقلاع رحلاتهم ضمن الفترة الواقعة بين منتصف الليل والساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، بوجوب التقدم من شعبة التسويات قبل 24 ساعة لمغادرتهم على الأقل لتسوية أوضاعهم.

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