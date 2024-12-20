رويترز: إصابات في هجوم على سوق لعيد الميلاد شرقي ألمانيا

حزب الله: أوقعنا قوات العدو في كمين عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع وإشتبكنا معهم من مسافة صفر ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفهم والإشتباكات ‏مستمرة‏