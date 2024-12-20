تصريحات لماكرون تثير ضجة في فرنسا

واتهم ماكرون بالعنصرية نتيجة تصريحاته، التي علّق من خلالها على مشاكل داخل المستشفيات الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، نشر يوم الأربعاء الماضي، إن "مشكلة الرعاية الطارئة في هذا البلد هي أنها مليئة بأشخاص يُدعون مامادوس"، وذلك خلال مناقشة جرت العام الماضي 2023، أمام وزير الصحة آنذاك، أوريليان روسو.

والـ"مامادوس" هو اسم شائع بين الرجال المنحدرين من مجموعات عرقية مسلمة في غرب أفريقيا.

من ناحيته، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة: "ينفي قصر الإليزيه بشدة هذه التصريحات المبلغ عنها، والتي لم تخضع لأي تحقق من قبل الرئاسة قبل النشر".

لكن كتبت إيفان تريبنباخ، وهي إحدى أبرز مراسلي صحيفة "لوموند"، على منصة "إكس"، أن "لوموند" تتمسك بكل المعلومات التي لديها".