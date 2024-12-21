واشنطن تبلغ "الجولاني" بإلغاء المكافأة المالية المعروضة لاعتقاله!

أبلغت مبعوثة أميركية زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بإلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، بينما رحبت بـ"الرسائل الإيجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهداً بمحاربة الإرهاب.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، إنها "أبلغت الشرع بالحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك على الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".



وأضافت ليف للصحافة بعد لقائها الزعيم السوري في دمشق "أحمد الشرع التزم بذلك".



وتابعت "بناءً على محادثاتنا، أبلغته بأننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان سارياً منذ سنوات عدة".



وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" قد عرض عام 2017 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع الذي كان معروفا حينها باسم أبو محمد الجولاني.