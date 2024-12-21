الإدارة الجديدة السورية تؤكد وقوفها "على مسافة واحدة"

أعلنت السلطات الجديدة في دمشق، أن "سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أي استقطاب".

وعقب أول لقاء رسمي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، ووفد دبلوماسي أميركي، أشارت السلطات الجديدة في سوريا في بيان، إلى "وقوف الشعب السوري على مسافة واحدة من كافة الدول والأطراف في المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب".



وأكّدت السلطات الجديدة، التي أطاحت حكم بشار الأسد بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً، أنّها تريد المساهمة في "السلام الإقليمي" وبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة.



وشدّدت على "دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة".