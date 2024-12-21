بالفيديو - مسيّرة اوكرانية تستهدف مبنى ضخماً في مدينة قازان الروسية

مسيّرة اوكرانية تستهدف مبنى ضخماً في مدينة قازان الروسية
نفذت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيرة على مدينة قازان الروسية، وفي ضوء ذلك، أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، تعليق رحلات مطار قازان في أعقاب الهجوم الأوكراني على المدينة. pic.twitter.com/bAU8F31I9u
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2024
مسيّرة اوكرانية تستهدف مبنى ضخماً في مدينة قازان الروسية
نفذت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيرة على مدينة قازان الروسية، وفي ضوء ذلك، أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، تعليق رحلات مطار قازان في أعقاب الهجوم الأوكراني على المدينة. pic.twitter.com/bAU8F31I9u
أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غداة اجتماع في القاهرة أنّ التوصّل لاتفاق مع "إسرائيل" على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أيّ وقت مضى" إذا لم تضع "اسرائيل" "شروطا جديدة".