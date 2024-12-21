بالفيديو - مسيّرة اوكرانية تستهدف مبنى ضخماً في مدينة قازان الروسية

أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غداة اجتماع في القاهرة أنّ التوصّل لاتفاق مع "إسرائيل" على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أيّ وقت مضى" إذا لم تضع "اسرائيل" "شروطا جديدة".