بالفيديو - مراسلة الجديد تلتقي بالذي عثر على المواطن الأميركي

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
دعت قطر إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد إطاحة فصائل المعارضة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.