تركيا: مستعدون للمساعدة في إعادة تشغيل مطار دمشق

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في مقطع فيديو نُشر على حسابه على منصة اكس "قدمنا خطة عمل. كخطوة أولى سنعمل مع إدارة مطاراتنا الوطنية لإعادة تشغيل مطار دمشق".

وأوضح الوزير التركي أنه تم إرسال وفد تركي إلى مطار حلب (شمال) ثاني مدن البلاد.

وبحسب أورال أوغلو فإن أيا من المطارين السوريين غير مجهز بنظام رادار لرصد الطائرات وتحديد مواقعها في المجال الجوي المحيط.

كما أعلن الوزير أن تركيا "ستقوم بدورها لضمان استمرار تشغيل السكك الحديد إلى دمشق" مؤكدا أن أنقرة ترغب في "تنشيط الإمكانات التجارية" مع سوريا التي تتقاسم معها حدودا يزيد طولها عن 900 كيلومتر.