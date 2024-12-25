"أشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".. إليكم ما قاله أردوغان!

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أنه "سنحقق هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب خلال الفترة المقبلة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدولتنا"، مشيراً إلى أنه "سنقضي على التنظيم الإرهابي (بي كي كي) الذي يحاول بناء جدار من دم بيننا وبين أشقائنا الأكراد وإذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا".