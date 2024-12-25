"ليتوقف إطلاق النار ولتحرر الرهائن".. رسالة البابا فرنسيس في عيد الميلاد!

ندّد البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد، بـ"الوضع الانساني الخطير جداً" في قطاع غزة، مجدداً الدعوة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال البابا فرنسيس "مع عيوننا مركّزة على مهد بيت لحم، أوجّه فكري الى الجماعات المسيحية في إسرائيل وفلسطين، ولا سيّما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جداً، ليتوقف إطلاق النار، ولتحرر الرهائن، ولتقدّم المساعدة للسكان المنهكين من الجوع والحرب".

وأكد البابا قربه من الجماعة المسيحية في لبنان وتحديداً في الجنوب، وفي سوريا أيضاً، داعياً إلى "فتح ابواب الحوار والسلام".