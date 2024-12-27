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عربي و دولي

الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بغزة ووقوع شهداء

2024-12-27 | 02:27
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الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بغزة ووقوع شهداء
الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بغزة ووقوع شهداء

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويطالب الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين بالنزول إلى ساحة المستشفى تمهيدا لاقتحامه.

وأفادت وكالة "وفا" عن استشهد  5 من كوادر المستشفى، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر له، وهم طبيب الأطفال أحمد سمور، وأخصائية المختبرات إسراء أبو زايدة، والمسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي، وأخصائي الصيانة فارس الهودلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصاره المشدد لمستشفى كمال عدوان الذي يتواجد بداخله 91 مريضا، وسط مناشدات بضرورة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية، والطعام.

وتعرض المستشفى للقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وألقت الطائرات المسيرة، قنابل في باحاته، وعلى سطحه، ما يهدد مرة أخرى الإمدادات من الوقود والأوكسجين، في وقت يمُنع إدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، وإسعاف، وأي خدمات أخرى.
الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بغزة ووقوع شهداء

عربي و دولي

غزة

فلسطين

استهداف

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