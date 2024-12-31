لقاء أميركي سوري في دمشق

كلّفت السلطات السورية النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين "بتيسير أعمال" المصرف، وفق ما أفاد مصدر من المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، وهي أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.





