لقاء أميركي سوري في دمشق

التقى مسؤولون أمريكيون مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى: حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير المواطنين الأمريكيين المختفين؛ مواصلة القتال ضد داعش؛ ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا؛ تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 31, 2024
التقى مسؤولون أمريكيون مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى: حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير المواطنين الأمريكيين المختفين؛ مواصلة القتال ضد داعش؛ ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا؛ تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
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كلّفت السلطات السورية النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين "بتيسير أعمال" المصرف، وفق ما أفاد مصدر من المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، وهي أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.
أعلنت السلطات السورية الجديدة الثلاثاء تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة