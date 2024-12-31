أول امرأة تتولى المنصب.. من هي ميساء صابرين "حاكم مصرف سوريا المركزي"؟
كلّفت السلطات السورية النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين "بتيسير أعمال" المصرف، وفق ما أفاد مصدر من المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، وهي أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.
ونقلت "فرانس برس" عن مدير قسم حالي في مصرف سوريا المركزي، إن صابرين داومت صباح الثلاثاء في مكتب الإدارة العليا ووقعت أوراقا مذيلة بـ"حاكم مصرف سوريا المركزي المكلف بتسيير الأعمال".
وأضاف "وصلنا تعميم داخلي يوم أمس يقضي بتكليف الدكتورة ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري"، وتخلف صابرين بهذا المنصب محمد عصام هزيمة الذي تولاه منذ العام 2021.
وصابرين خبيرة مصرفية سورية، شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي منذ العام 2018.
وتوّلت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، كما لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.