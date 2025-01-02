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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية كوماندوز" ضد منشأة صاروخية في سوريا

2025-01-02 | 11:26
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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل &quot;عملية كوماندوز&quot; ضد منشأة صاروخية في سوريا
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية كوماندوز" ضد منشأة صاروخية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمّرت في أيلول الماضي، منشأة لتصنيع الصواريخ أقامتها إيران تحت الأرض في سوريا، عبر عملية تخللها إنزال جنود باستخدام طائرات مروحية.

وتابع جيش الإحتلال إن العملية جرت في الثامن من أيلول، وشارك فيها أكثر من 100 جندي من وحدات الكوماندوز، قاموا بتفكيك المنشأة الواقعة في منطقة مصياف على مقربة من شاطئ البحر المتوسط في محافظة حماة. ولم يذكر الجيش حصيلة للعملية، بينما كان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث في حينه عن مقتل 27 شخصا.
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية كوماندوز" ضد منشأة صاروخية في سوريا

عربي و دولي

مصياف

سوريا

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