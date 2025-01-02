أكسيوس: بايدن ناقش خطة لضرب مواقع نووية إيرانية

نقلت "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس الاميركي جو بايدن خيارات لهجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية إذا تحرك الإيرانيون نحو سلاح نووي قبل 20 الشهر الحالي، في اجتماع عقد قبل عدة أسابيع وظل سريًا حتى الآن.

وبحسب المصادر فقد ناقش بايدن وفريقه للأمن القومي خيارات وسيناريوهات مختلفة خلال الاجتماع، الذي عقد قبل شهر تقريبًا، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي.

وقال مسؤول أميركي مطلع على القضية إن اجتماع البيت الأبيض لم يكن مدفوعًا بمعلومات استخباراتية جديدة أو كان من المقصود أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من بايدن. وبدلاً من ذلك، كان جزءًا من مناقشة حول "التخطيط الحكيم للسيناريو" حول كيفية استجابة الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم إلى نقاء 90٪ قبل 20 كانون الثاني، حسبما قال المسؤول.

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حاليًا مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض حول العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت المصادر إن بعض مساعدي بايدن، بما في ذلك سوليفان، يعتقدون أن تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وقدرات الصواريخ، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء إيران الإقليميين، من شأنه أن يحسن فرص الضربة الناجحة ويقلل من خطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وقال المسؤول الأميركي إن سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن هذه القضية، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ولكن البيت الأبيض رفض التعليق.

وقالت المصادر إن بعض مساعدي بايدن، بما في ذلك سوليفان، يعتقدون أن تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وقدرات الصواريخ، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء إيران الإقليميين، من شأنه أن يحسن فرص الضربة الناجحة ويقلل من خطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وقال المسؤول الأمريكي إن سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن هذه القضية، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ولكن البيت الأبيض رفض التعليق.