"لإتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا".. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي!
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري في إطار زيارة للقاء السلطات الجديدة.
وقال بارو إن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي امتلكها نظام بشار الأسد الإجرامي"، مضيفاً أنه "سيسأل السلطات الجديدة أن تطلب دون تأخير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأن تعمل على إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية".