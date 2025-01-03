"لإتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا".. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي!

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري في إطار زيارة للقاء السلطات الجديدة.