ماكرون يُطمئن ترامب!
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "يعرف أن فرنسا حليفة متينة له، حليفة لا تقلل من تقديره" وتحمل طموحاً واقعياً بشأن العلاقة عبر الأطلسي، وذلك قبل أسبوعين من عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض".
وقال ماكرون خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين "بين 2016 و2020 أحسنت فرنسا العمل مع الرئيس ترامب"، مضيفاً "إن قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فإن الفرص ضئيلة في أن نحظى باحترام الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب".
وأضاف: "يعود لنا أن نعرف كيف نتعاون مع الخيار الذي أقدم عليه الشعب الأميركي".