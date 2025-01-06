ماكرون يُطمئن ترامب!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "يعرف أن فرنسا حليفة متينة له، حليفة لا تقلل من تقديره" وتحمل طموحاً واقعياً بشأن العلاقة عبر الأطلسي، وذلك قبل أسبوعين من عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض".