حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً
هنأت حركة حماس الشعب اللبناني بانتحاب رئيس وقالت في بيان: "نتقدم بالتهنئة إلى الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف الشعب اللبناني الشقيق في تحرير أرضه كاملة من العدو الصهيوني، والمحافظة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره".
أضافت: "إننا إذ نجدد التهنئة لفخامة الرئيس جوزاف عون، نؤكد حرصنا الدائم على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين".