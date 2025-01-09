الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً

2025-01-09 | 16:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً
حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً

هنأت حركة حماس الشعب اللبناني بانتحاب رئيس وقالت في بيان: "نتقدم بالتهنئة إلى الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف الشعب اللبناني الشقيق في تحرير أرضه كاملة من العدو الصهيوني، والمحافظة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره".

أضافت: "إننا إذ نجدد التهنئة لفخامة الرئيس جوزاف عون، نؤكد حرصنا الدائم على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين". 
حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً

عربي و دولي

حماس

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رمزية الوشاح الأبيض.. سرّ تبدل لون "شماغ" السفير السعودي في جلسة الانتخاب
بلينكن: اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"أفقر رئيس في العالم" يستسلم للمرض.. وهذا ما أوصى به
Play
01:46

"أفقر رئيس في العالم" يستسلم للمرض.. وهذا ما أوصى به

خلال ولايته الرئاسية بقي يعيش في بيت أكثر من عادي، في مزرعة صغيرة مع زوجته وكلبته، ويذهب إلى القصر الرئاسي بسيارة "فولكس فاغن" موديل 1987 يقودها بنفسه...

01:46

"أفقر رئيس في العالم" يستسلم للمرض.. وهذا ما أوصى به

خلال ولايته الرئاسية بقي يعيش في بيت أكثر من عادي، في مزرعة صغيرة مع زوجته وكلبته، ويذهب إلى القصر الرئاسي بسيارة "فولكس فاغن" موديل 1987 يقودها بنفسه...

ترامب يكشف عن التحضير للقاء مع بوتين
01:30

ترامب يكشف عن التحضير للقاء مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

01:30

ترامب يكشف عن التحضير للقاء مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025