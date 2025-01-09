حماس تهنىء لبنان بانتخاب عون رئيساً

هنأت حركة حماس الشعب اللبناني بانتحاب رئيس وقالت في بيان: "نتقدم بالتهنئة إلى الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف الشعب اللبناني الشقيق في تحرير أرضه كاملة من العدو الصهيوني، والمحافظة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره".