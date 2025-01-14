حرائق لوس أنجلوس.. الخسائر بعشرات مليارات الدولارات

وقال الرئيس المنتهية ولايته إنّ "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات"، وذلك في الوقت الذي تستعدّ فيه كبرى مدن ولاية كاليفورنيا لعودة الرياح العاتية ممّا يهدّد بتأجيج حرائق الغابات التي أوقعت 24 قتيلا على الأقل.

الى ذلك يتوقع ان تكون الحرائق في لوس أنجلوس من بين الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدةالاميركية، بحيث تتجاوز الخسائر 135 مليار دولار، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن شركة أكيوويذر الخاصة للتنبؤات الجوية .فبحسب الشركة يتوقع ان تتراوح الخسائر بين 135 مليار دولار و150 مليارا مع انتشار الحرائق في منطقة تضم بعض أغلى العقارات بالولايات المتحدة.الى ذلك تستعد شركات التأمين لضربة كبيرة، إذ يتوقع محللون من شركات مثل (مورنينغ ستار) و(جيه بي مورغان) خسائر مؤمّنة تزيد على 8 مليارات دولار، بحسب " أكيوويذر".وتقول سلطات الإطفاء إن أكثر من 5000 مبنى دمرها حريق "باليساديس"، في حين دمر حريق "إيتون" أكثر من 5 آلاف مبنى.وقالت شركة "أون" إن ارتفاع قيمة الممتلكات في هذه الحالة يعني أنها من المرجح أن تنتهي إلى واحدة من أكثر 5 حرائق غابات تكلفة في قائمتها، وستزيد الخسائر مع إضافة الممتلكات غير المؤمنة.