الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ظهور مقاتلي حماس بين عامة الناس في شوارع غزة (فيديو)

2025-01-15 | 14:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ظهور مقاتلي حماس بين عامة الناس في شوارع غزة (فيديو)
ظهور مقاتلي حماس بين عامة الناس في شوارع غزة (فيديو)

مقالات ذات صلة
ظهور مقاتلي حماس بين عامة الناس في شوارع غزة (فيديو)

عربي و دولي

غزة

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مشابهة لحادثة البيجر.. زرع متفجرات في أجهزة بـ إيران!
أول تعليق من ‏رئيس كوريا الجنوبية المعزول بعد اعتقاله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هل تراجعت حماس عن الاتفاق؟ بيان واتهام من نتنياهو
04:10

هل تراجعت حماس عن الاتفاق؟ بيان واتهام من نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

04:10

هل تراجعت حماس عن الاتفاق؟ بيان واتهام من نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

بالعبرية وبعد إنتهاء الحرب.. منشور من خامنئي
Play
03:56

بالعبرية وبعد إنتهاء الحرب.. منشور من خامنئي

​أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم بصبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

03:56

بالعبرية وبعد إنتهاء الحرب.. منشور من خامنئي

​أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم بصبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

مهاجماً ترامب ومتمنياً له النجاح.. بايدن يوّدع البيت الأبيض
02:32

مهاجماً ترامب ومتمنياً له النجاح.. بايدن يوّدع البيت الأبيض

هاجم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، في خطاب وداعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مؤكداً ضرورة تعديل الدستور الأميركي لتوضيح أنه لا يمكن لرئيس البلاد أن يتمتع بالحصانة عن الجرائم التي يرتكبها أثناء فترة ولايته.

02:32

مهاجماً ترامب ومتمنياً له النجاح.. بايدن يوّدع البيت الأبيض

هاجم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، في خطاب وداعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مؤكداً ضرورة تعديل الدستور الأميركي لتوضيح أنه لا يمكن لرئيس البلاد أن يتمتع بالحصانة عن الجرائم التي يرتكبها أثناء فترة ولايته.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025