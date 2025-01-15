ظهور مقاتلي حماس بين عامة الناس في شوارع غزة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.
أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم بصبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
هاجم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، في خطاب وداعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مؤكداً ضرورة تعديل الدستور الأميركي لتوضيح أنه لا يمكن لرئيس البلاد أن يتمتع بالحصانة عن الجرائم التي يرتكبها أثناء فترة ولايته.