إردوغان: تركيا تأمل بسلام دائم بعد الإعلان عن اتفاق لوقف النار في غزة

​أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم بصبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



