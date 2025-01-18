أمطار غزيرة تتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأستراليين

وقالت شركة الكهرباء (أوسغريد) على موقعها الإلكتروني صباح اليوم إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، كما انقطعت الكهرباء عن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل القريبة ومنطقة هانتر.

وقال جهاز خدمات الطوارئ في الولاية على موقعه الإلكتروني إنه تلقى2825 اتصالا طلبا للمساعدة منذ أمس الجمعة، معظمها يتعلق بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أن من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف في الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتركت 200 ألف شخص بدون كهرباء في نيو ساوث ويلز.