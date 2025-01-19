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عربي و دولي

3 وزراء يستقيلون من حكومة نتنياهو

2025-01-19 | 05:32
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3 وزراء يستقيلون من حكومة نتنياهو
3 وزراء يستقيلون من حكومة نتنياهو

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تنفيذاً لتهديده بالانسحاب في حال موافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وحسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قدّم 3 وزراء من الحزب استقالاتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف.

وجاء في بيان للحزب: "من الآن فصاعداً، حزب عوتسما يهوديت لم يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي".

وفي رسالة إلى نتنياهو، أشاد رئيس الحزب إيتمار بن غفير، بما وصفه بـ"الإنجازات المهمة تحت قيادته"، لكنه انتقد ما اعتبره "صفقة استسلام للإرهاب"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأيديولوجية". 

3 وزراء يستقيلون من حكومة نتنياهو

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

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غزة

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