3 وزراء يستقيلون من حكومة نتنياهو

وحسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قدّم 3 وزراء من الحزب استقالاتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف.

وجاء في بيان للحزب: "من الآن فصاعداً، حزب عوتسما يهوديت لم يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي".

وفي رسالة إلى نتنياهو، أشاد رئيس الحزب إيتمار بن غفير، بما وصفه بـ"الإنجازات المهمة تحت قيادته"، لكنه انتقد ما اعتبره "صفقة استسلام للإرهاب"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأيديولوجية".