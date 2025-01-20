والدة أوستن تايس: القيادة السورية الجديدة مصممة على إعادته!

وقالت : "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، وابنكم، الى دياره".

وأملت بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية العمل على إعادة أوستن الى دياره"."