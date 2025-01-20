ترامب: سنستعيد قناة بنما

وقال ترامب في خطاب بعد تأديته اليمين الدستورية "تعرّضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية" التي "ما كان يجب تقديمها أبدا. لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما".

وأضاف الرئيس الأميركي "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل. السفن الأميركية تخضع لضرائب مرتفعة على نحو خطير ولا تتلقى معاملة عادلة، بما في ذلك البحرية الأميركية".

وشدّد على أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضح ترامب "لم نعطها (القناة) للصين بل أعطيانها لبنما. وسنستعيدها". ولم يستبعد ترامب في السابق استخدام القوة ضد بنما.

قبيل عودته إلى السلطة، قال ترامب مرارا إنه يريد استعادة قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في العام 1914.

وانتقد الصفقة التي أبرمها الرئيس آنذاك جيمي كارتر في العام 1977 ، والتي أسفرت عن نقل السيطرة على القناة إلى بنما في العام 1999.