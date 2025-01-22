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عربي و دولي

بالفيديو: ترامب يستمع للأذان

2025-01-22 | 03:18
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بالفيديو: ترامب يستمع للأذان
بالفيديو: ترامب يستمع للأذان

بعد يوم من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، حضر دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس في كاتدرائية واشنطن الوطنية، بحضور ممثلين من مختلف الأديان.

وظهر ترامب في مقطع فيديو وهو يستمع إلى الأذان داخل الكاتدرائية، برفقة زوجته وابنته إيفانكا وزوجها.

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