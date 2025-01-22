بالفيديو: ترامب يستمع للأذان

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة، في ظل موجة استقالات متواصلة في قيادة الجيش الإسرائيلي.
أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب"، وذلك في سياق التحقيق بمقتل رجل فرنسي-سوري عام 2017 في محافظة درعا جنوب سوريا.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وشركتي "أوراكل" و"أوبن آي".